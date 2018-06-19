Разработан сервис предсказания даты смерти

Google разработал сервис предсказания даты смерти

Корпорация Google изобрела алгоритм, который может анализировать историю болезни человека, чтобы помочь врачам делать более точные прогнозы о здоровье пациента и даже давать оценки о том, когда пациент может умереть, сообщает Bloomberg с ссылкой на исследование компании.

«Google создал инструмент, который может прогнозировать результат лечения, в том числе, как долго пациентам следует оставаться в больницах, возможность повторной госпитализации и вероятность смерти», — говорится в сообщении агентства.

Алгоритм Google учитывает данные, которые ранее не были доступны, делая тем самым более точные выводы. Все это может помочь врачам поставить более точный диагноз.