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Telegram подал ещё одну жалобу в ЕСПЧ
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Telegram подал ещё одну жалобу в ЕСПЧ 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС
Telegram подал жалобу в Европейский суд по правам человека на блокировку мессенджера в России, сообщил адвокат Павел Чиков.
«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», — написал он в своём канале.
Ранее защита Telegram заявила о намерении продолжить добиваться отмены блокировки как в российских судах, так и в Страсбурге.
В марте мессенджер Telegram направил в ЕСПЧ первую жалобу — на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ключи шифрования. В мае суд зарегистрировал её.
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