Telegram подал ещё одну жалобу в ЕСПЧ

«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», — написал он в своём канале.

Ранее защита Telegram заявила о намерении продолжить добиваться отмены блокировки как в российских судах, так и в Страсбурге

В марте мессенджер Telegram направил в ЕСПЧ первую жалобу — на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ключи шифрования. В мае суд зарегистрировал её.