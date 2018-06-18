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Facebook защитит подростков от оружия
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В Facebook несовершеннолетним перестанут показывать рекламу аксессуаров для оружия 

ТАСС 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Администрация Facebook намерена ввести запрет на показ несовершеннолетним пользователям рекламы различных аксессуаров для оружия в свете участившихся случаев стрельбы в американских школах. Об этом сообщил в воскресенье интернет-портал The Verge.
Как пояснил официальный представитель соцсети, запрет на любую рекламу огнестрельного оружия в Facebook уже действует. Однако, на данным момент ничего не мешает производителям демонстрировать такие товары, как кобуры, подствольные фонарики, дополнительные магазины. Не включены пока в черный список и футляры для оружия или прицелы.
С 21 июня рекламу всей указанной продукции перестанут показывать пользователям младше 18 лет. На аудиторию старше указанного возраста правила не распространяются.
В американских школах в последние годы случалось несколько инцидентов со стрельбой. Один из последних произошел 17 мая в одной из школ Санта-Фе (штат Техас), где 17-летний учащийся застрелил девять учеников и преподавателя.
В конце мая телеканал CNN представил оценки, согласно которым инциденты с стрельбой в американских школах, вузах и иных учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях остальных государств Группы семи. Согласно приведенным данным, таких случаев в США в период с 1 января 2009 года по 21 мая текущего было 288, в Канаде — два, столько же во Франции, один в Германии. В Великобритании, Италии и Японии таких инцидентов не было зафиксировано.
Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная социальная сеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.
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