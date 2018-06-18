Facebook защитит подростков от оружия

В Facebook несовершеннолетним перестанут показывать рекламу аксессуаров для оружия

Администрация Facebook намерена ввести запрет на показ несовершеннолетним пользователям рекламы различных аксессуаров для оружия в свете участившихся случаев стрельбы в американских школах. Об этом сообщил в воскресенье интернет-портал The Verge.

Как пояснил официальный представитель соцсети, запрет на любую рекламу огнестрельного оружия в Facebook уже действует. Однако, на данным момент ничего не мешает производителям демонстрировать такие товары, как кобуры, подствольные фонарики, дополнительные магазины. Не включены пока в черный список и футляры для оружия или прицелы.

С 21 июня рекламу всей указанной продукции перестанут показывать пользователям младше 18 лет. На аудиторию старше указанного возраста правила не распространяются.

В американских школах в последние годы случалось несколько инцидентов со стрельбой. Один из последних произошел 17 мая в одной из школ Санта-Фе (штат Техас), где 17-летний учащийся застрелил девять учеников и преподавателя.

Италии и В конце мая телеканал CNN представил оценки, согласно которым инциденты с стрельбой в американских школах, вузах и иных учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях остальных государств Группы семи. Согласно приведенным данным, таких случаев в США в период с 1 января 2009 года по 21 мая текущего было 288, в Канаде — два, столько же во Франции , один в Германии . В Великобритании Японии таких инцидентов не было зафиксировано.