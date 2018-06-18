Наступает «время Яровой»

Все ближе момент, когда вступит в силу самое серьезное требование для операторов связи. С 1 июля они будут обязаны хранить голосовые данные и текстовые сообщения в течение полугода

Константин Носков. Процесс по внедрению требований «пакета Яровой» постепенно запускается, а требования по оборудованию подготовлены. Об этом заявил глава Минкомсвязи

Ранее Уральская ассоциация операторов связи, в которую входят пять провайдеров из Екатеринбурга , обратилась к Носкову с открытым письмом, в котором они предрекают крах отрасли в случае вступления в силу требований «закона Яровой» в части хранения трафика и записей разговоров абонентов. Авторы письма считают, что закон бессмысленный, а его вступление в силу нанесет серьезный ущерб отрасли и никак не поспособствует борьбе с терроризмом.

Отвечая авторам этого обращения, глава Минкомсвязи заявил, что острота проблемы «закона Яровой » к настоящему моменту уже снята и корректировать сроки вступления соответствующих положений закона в жизнь не требуется.

Пакет антитеррористических поправок, который предложили депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров , приняли летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров хранить как информацию о фактах передачи сообщений, так и их содержание. Самое серьезное требование для операторов связи — по хранению содержания сообщений — вступает в силу 1 июля 2018 года. Что в связи с этим происходит в отрасли — в комментарии Георгия Бовта

Прежнее руководство Минкомсвязи в течение двух последних лет предпринимало попытки скорректировать наиболее жесткие и трудно реализуемые положения «пакета Яровой», например в части требований хранить видео и аудио, а также по срокам хранения. Отчасти это удалось. В нынешнем виде голосовые данные и текстовые сообщения операторы должны хранить с 1 июля 2018 года в течение полугода. Хранить интернет-трафик операторы будут обязаны с 1 октября этого года в течение 30 дней. В дальнейшем они будут должны ежегодно увеличивать емкость технических средств накопления информации на 15% в течение пяти лет.

Трудно сказать, стоила ли именно эта работа по смягчению положений «пакета Яровой» должности прежнему министру Николаю Никифорову, однако стоит напомнить, что ФСБ не раз настаивала на введении положений закона в срок. Несмотря на то, что нынешние оценки сопряженных с этим затрат операторов связи отличаются от первоначальных в меньшую сторону в разы, они все равно существенны. Так что избежать повышения цен в отрасли вряд ли удастся. Некоторые операторы такое повышение приурочили как раз к 1 июля.

Внедрение «пакета Яровой» в жизнь обойдется уже не в триллионы рублей, как считалось ранее, а в десятки миллиардов. Так, МТС оценивает свои расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей, «Билайн» рассчитывает уложиться в тот же срок в 45 млрд рублей, а «Мегафон» — в 35-40 млрд При этом никто пока не может дать внятного ответа на вопрос, насколько эффективен будет этот закон в борьбе с терроризмом, во сколько обойдется расшифровка трафика, кто и в каких объемах будет заниматься его анализом.

При этом часть трафика будет храниться именно в зашифрованном виде, а известная коллизия борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram пока завершилась временным отступлением первого. В начале июня Минкомсвязи заявило, что отказывается от методов борьбы с мессенджером, которые приводили к массовым сбоям совершенно сторонних и законопослушных сервисов. Минкомсвязи будет теперь искать новые технические способы блокировки непокорного Telegram, однако от самой цели все равно не откажется, тем более что спецслужбы по-прежнему требуют этого, периодически заявляя, что с помощью этого мессенджера общаются террористы.

Впрочем, Telegram далеко не единственный в России с такой системой шифрования сообщений, так что, если быть последовательным до конца и требовать ключи у всех, включая Viber и WhatsApp, придется и их блокировать на территории России, поскольку получить ключи не удастся из-за их отсутствия как универсальной отмычки от всех сообщений.

Однако на время проведения чемпионата мира по футболу в России компетентные органы на пару с Роскомнадзором, видимо, решили отказаться от наиболее драматичных форм борьбы с интернетом и ковровых методов блокировки, которыми они так увлеклись весной, борясь с Telegram. Это, кстати, тоже обошлось бизнесу, связанному с интернетом, в круглую сумму в сотни миллионов рублей.

Любопытно, что именно в эти же дни был отставлен со своей должности помощник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко, который прославился в ходе своей работы не столько инициативами по самому развитию, сколько периодическими угрозами заблокировать то одно, то другое. Впрочем, его отставка ни в коей мере пока не означает намек на некую либерализацию курса в отрасли: она стала, скорее, результатом бюрократических интриг вокруг кремлевской администрации.