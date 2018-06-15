Почему глава Apple заставляет сотрудников стоять

Глава Apple Тим Кук рассказал в интервью Bloomberg , что каждое рабочее место в новом кампусе Apple Park (Калифорния) оборудовано удобным столом с регулируемой высотой, чтобы каждый сотрудник мог работать стоя. Предприниматель убежден в том, что «стоячая работа» позитивно сказывается на пояснице, коленях и здоровье в целом. Более того, является эффективной профилактикой онкологических болезней:

— Постоянное сидение — это новый рак, — объяснил Кук журналистам.

К слову, стулья у своих подчиненных глава Apple отбирать пока не стал — элитные компьютерные кресла стоимостью 2,5 тысячи долларов по-прежнему стоят около их столов. Однако Кук все же настоятельно рекомендует инженерам отдавать предпочтение работе на ногах.

Ранее Глава Apple рассказывал, как часто он использует iPhone.