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Почему глава Apple заставляет сотрудников стоять
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Почему глава Apple заставляет сотрудников стоять 

Пятый канал 47 минут назад
Фото: Пятый канал
Глава Apple Тим Кук рассказал в интервью Bloomberg, что каждое рабочее место в новом кампусе Apple Park (Калифорния) оборудовано удобным столом с регулируемой высотой, чтобы каждый сотрудник мог работать стоя. Предприниматель убежден в том, что «стоячая работа» позитивно сказывается на пояснице, коленях и здоровье в целом. Более того, является эффективной профилактикой онкологических болезней:
— Постоянное сидение — это новый рак, — объяснил Кук журналистам.
К слову, стулья у своих подчиненных глава Apple отбирать пока не стал — элитные компьютерные кресла стоимостью 2,5 тысячи долларов по-прежнему стоят около их столов. Однако Кук все же настоятельно рекомендует инженерам отдавать предпочтение работе на ногах.
Ранее Глава Apple рассказывал, как часто он использует iPhone.
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