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Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски
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Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: instagram
Студент из России по имени Максим опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фальшивых фотографий с моделью и актрисой Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski). На снимки звезды, куда парень «приклеил» себя, обратил внимание таблоид LADBible.
Судя по подписям к «совместным» фотографиям с Ратаковски, парень намеренно создает впечатление близких отношений со звездой.
«Сама все знаешь», «Она меня достала», «Я держу ее за волосы, а вас — за лохов», — пишет он.
Подписчики с восторгом приняли творчество Максима. «Лучшая пара», — комментируют они снимки. «Она на своих фотографиях будто специально уже место для тебя оставляет», — замечают некоторые.
Некоторые преданные поклонники даже переживают за взаимоотношения российского студента и звезды.

Встретил роднулю ♥️

Публикация от  MAX (@maxgluxix454)

«Я все Эмили расскажу, кобелина», — прокомментировал один из подписчиков фотографию Максима с неизвестной девушкой.
Молодой человек поспешил оправдаться.
Свое творчество молодой человек также дублирует в Twitter-аккаунте. Там порой его снимки набирают до нескольких тысяч лайков.
«Это ей подарок на сегодняшний день рождения, пусть не благодарит», — комментируют поклонники его творчества.
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