Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски

Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит

Студент из России по имени Максим опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фальшивых фотографий с моделью и актрисой Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski). На снимки звезды, куда парень «приклеил» себя, обратил внимание таблоид LADBible.

Судя по подписям к «совместным» фотографиям с Ратаковски, парень намеренно создает впечатление близких отношений со звездой.

Подписчики с восторгом приняли творчество Максима. «Лучшая пара», — комментируют они снимки. «Она на своих фотографиях будто специально уже место для тебя оставляет», — замечают некоторые.

Некоторые преданные поклонники даже переживают за взаимоотношения российского студента и звезды.

Встретил роднулю ♥️ Публикация от MAX (@maxgluxix454) 16 Май 2018 в 10:37 PDT

«Я все Эмили расскажу, кобелина», — прокомментировал один из подписчиков фотографию Максима с неизвестной девушкой.

Молодой человек поспешил оправдаться.

Свое творчество молодой человек также дублирует в Twitter-аккаунте. Там порой его снимки набирают до нескольких тысяч лайков.