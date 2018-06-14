Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски

Студент из России по имени Максим опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фальшивых фотографий с моделью и актрисой Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski). На снимки звезды, куда парень «приклеил» себя, обратил внимание таблоид LADBible.
Судя по подписям к «совместным» фотографиям с Ратаковски, парень намеренно создает впечатление близких отношений со звездой.
«Сама все знаешь», «Она меня достала», «Я держу ее за волосы, а вас — за лохов», — пишет он.
Подписчики с восторгом приняли творчество Максима. «Лучшая пара», — комментируют они снимки. «Она на своих фотографиях будто специально уже место для тебя оставляет», — замечают некоторые.
Некоторые преданные поклонники даже переживают за взаимоотношения российского студента и звезды.
«Я все Эмили расскажу, кобелина», — прокомментировал один из подписчиков фотографию Максима с неизвестной девушкой.
Молодой человек поспешил оправдаться.
Свое творчество молодой человек также дублирует в Twitter-аккаунте. Там порой его снимки набирают до нескольких тысяч лайков.
«Это ей подарок на сегодняшний день рождения, пусть не благодарит», — комментируют поклонники его творчества.
Говорит ноги замёрзли, ну я же кавалер все таки pic.twitter.com/cASg2kv761— MAX (@MAX54RU) 7 июня 2018 г.