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Microsoft обновит дизайн Office
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Microsoft обновит дизайн Word, Excel, PowerPoint и Outlook 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Reuters
Изменения в интерфейсе программ будут вводиться и тестироваться на протяжении нескольких месяцев.
Корпорация Microsoft объявила о редизайне своих основных продуктов из линейки Office, в частности, для программ Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Об этом сообщается в блоге компании.
Обновления коснутся веб-версии Office.com и стационарной Office 365. Изменения дизайна и интерфейса популярных программ пройдут поэтапно и займут несколько месяцев. Разработчики пообещали проводить подробные тесты каждого нового элемента. До окончания тестов пользователи смогут вернуться к классическому виде софта.
Пользователи, в частности, увидят новый дизайн иконок и измененную панель управления инструментами с упрощенным интерфейсом. Кроме того, изменится система поиска, ее переделают на основе технологии искусственного интеллекта и научат работать с элементами из других программ Microsoft Office.
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