Microsoft обновит дизайн Office

Microsoft обновит дизайн Word, Excel, PowerPoint и Outlook

Изменения в интерфейсе программ будут вводиться и тестироваться на протяжении нескольких месяцев.

Корпорация Microsoft объявила о редизайне своих основных продуктов из линейки Office, в частности, для программ Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Об этом сообщается в блоге компании.

Обновления коснутся веб-версии Office.com и стационарной Office 365. Изменения дизайна и интерфейса популярных программ пройдут поэтапно и займут несколько месяцев. Разработчики пообещали проводить подробные тесты каждого нового элемента. До окончания тестов пользователи смогут вернуться к классическому виде софта.

Пользователи, в частности, увидят новый дизайн иконок и измененную панель управления инструментами с упрощенным интерфейсом. Кроме того, изменится система поиска, ее переделают на основе технологии искусственного интеллекта и научат работать с элементами из других программ Microsoft Office.