Instagram запустил «магазин» в Историях

Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность для Историй (Stories). Теперь возможность продавать и покупать товары становится доступна не только в ленте, но и Историях.

При просмотре Историй от брендов, стикеры с пиктограммой сумки для покупок можно нажимать для просмотра дополнительной информации о продукте с возможностью покупки. Ранее информация о товаре и опция продажи была доступна в публикациях брендов в основной ленте Instagram.

На данный момент опция продажи товаров доступна для избранных брендов, таких как Adidas, Aritzia и Louis Vuitton , в ближайшем будущем их станет больше.