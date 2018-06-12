В работе американского сериал-сервиса Netfliх произошел масштабный сбой

По информации издания The Independent, вечером в понедельник 11 июня в работе сервиса произошел сбой: пользователи не смогли смотреть любимые кино и сериалы. При попытке получить доступ к медиаконтенту появлялось сообщение об ошибке.

Официальных комментариев от компании пока не поступало.

Netflix — развлекательная компания, основанная летом 1997 года в США Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом, поставляет фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа. Штаб-квартира компании находится в Лос-Гатос, штат Калифорния. По данным на начало 2018 года, у компании насчитывалось 118 миллионов подписчиков по всему миру.

Пять лет назад Netflix стала производить собственные фильмы, сериалы и программы. Наиболее известны в России следующие сериалы: «Карточный домик», «Оранжевый — хит сезона», «Декстер».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как мир «кино с большого экрана» обрушился с резкой критикой на предложение номинировать на премию «Оскар» телефильмы и сериалы, в том числе и производства Netflix.