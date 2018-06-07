В чем главная опасность «умных» игрушек

Ученые всерьез озабочены современными «умными» игрушками. По мнению специалистов, они не только оказывают сильное влияние на психику ребенка, но и нарушают вопросы конфиденциальности.

Из-за этого многие онлайн-магазины начинают убирать из своего ассортимента многие «умные» игрушки. Например, Amazon отказался от продажи CloudPets — плюшевых игрушек, с помощью которых дети могли записывать голосовые сообщений.

Эта ситуация во многом связана с недавним скандалом, когда сотни тысяч голосовых сообщений детей и родителей попали в Сеть.

В случившемся стоит винить компанию, поскольку учетные записи пользователей хранились в базе данных MongoDB, не закрытой паролем или файерволлом.

Подобное может случиться и с остальными компаниями, которые выпускают «умные» игрушки. Разработчики взволнованы, что плюшевые медвежата могут оказаться не такими уж и плюшевыми. К тому же оказалось, что хакеры могут легко взломать систему и получить ваши данные.

А помимо записи голоса во многих игрушках встроена еще и камера. По мнению ученых, большинство игрушек достаточно не защищены и могут подвергнуться хакерским атакам.

По мере развития Интернета вещей вещи начинают жить сами по себе, но кто-то же должен заботиться о их уязвимости к разного рода атакам, — пояснили ученые.

Специалисты советуют не покупать «умные» игрушки у сомнительных компаний.