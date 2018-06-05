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Apple выпустила новые правила App Store, связанные со стримингом игр с ПК
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Apple выпустила новые правила App Store, связанные со стримингом игр с ПК 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Возможно теперь Steam Link допустят в цифровой магазин.
Apple обновила правила для магазина App Store, касательно приложений для стриминга игр с ПК. Рекомендации компании направлено на то, чтобы решать, какие из программ могут попасть в цифровой магазин.
В частности, теперь в App Store не может быть других приложений, которые работают как магазины и позволяют «просматривать, выбирать или покупать программное обеспечение, которым пользователем не владеет уже». При это приложения, подобные Steam Link, будут доступны в App Store, однако покупки в них должны совершаться с помощью компьютера, а не через iPhone.
В середине мая на устройства на ОС Android вышло приложение Steam Link, которое даёт удалённый доступ к библиотеке Steam и позволяет запускать игры из неё на экране мобильного устройства. Релиз приложения должен был состоятся и на iOS, но в Valve сообщили, что Apple отказалась одобрять программу.
Как рассказали в Valve, ещё за два дня до анонса программа прошла проверку Apple. Однако уже на следующий день последняя отозвала своё решение. В Apple сообщили, что выход Steam Link в App Store «не соответствует правилам» и «расходится с деловыми интересами».
Позднее глава маркетингового отдела Apple Фил Шиллер заявил, что компания обнаружила в Steam Link нарушения правил, касающихся покупок внутри приложения. На данный момент Apple бёрет комиссию в размере 15-30% процентов от продаж всех приложений контента внутри них на своих устройствах.
#steam #мобайл
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