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Apple блокирует трекеры Facebook и Google
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Apple блокирует трекеры Facebook и Google 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Последние функции Apple направлены на блокирование трекеров, используемых такими компаниями, как Facebook и Google.
Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, представил на Всемирной конференции разработчиков в Сан-Хосе, штат Калифорния, новые функции для macOS и iOS 12, которые защитят вашу конфиденциальность. Новые функции включают блокировку трекеров в Safari и затруднение идентификации рекламодателями ваших устройств.
Как правило, Apple демонстрирует свое последнее программное обеспечение на WWDC, однако сегодня проблемы конфиденциальности вышли на первый план.
Технические гиганты, в том числе Facebook и Google, все чаще подвергаются критике как со стороны политиков, так и в судах, так как миллионы людей осознают сколько данных о них уже собрали и продолжают собирать эти компании. Facebook все еще занят скандалом в Cambridge Analytica, в ходе которого компания получила данные о 87 миллионах человек без их разрешения.
В мартовском интервью генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что его компания намеренно выбрала конфиденциальность вместо прибыли, отказавшись продавать данные о клиентах.
Тем не менее, люди высказывают опасения по поводу того, как Apple защищает данные, отчасти потому, что она продала более 1 миллиарда iPhone, а смартфон iPhone X был самым продаваемым смартфоном в начале 2018 года.
Крейг Федериги сказал, что Safari будет вводить блокирование для сторонних трекеров на веб-сайтах, таких как отслеживание файлов cookie с Facebook.
Теперь, когда вы переходите на страницу с встроенным трекерером, Safari отобразит приглашение с запросом, хотите ли вы, чтобы эти трекеры собирали ваши данные.
Обновления Apple также относятся к завершению работы с цифровыми «отпечатками устройств», позволяющими компаниям идентифицировать ваше устройство на основе данных, таких как шрифты, плагины и конфигурации на вашем компьютере. Теперь обновление использует только встроенные шрифты.
Apple также расширяет требования к разрешениям для использования камеры и микрофона. Уже используются запросы для предоставления своих данных о местоположении для приложений. Теперь новая операционная система запрещает приложениям использовать вашу камеру и микрофон без вашего согласия.
Эта защита также будет применяться к вашей почтовой базе данных, истории сообщений, данным Safari, резервным копиям Time Machine, резервным копиям устройств iTunes, геоданным и системным файлам cookie.
Apple также представила новые функции, включая встроенный менеджер паролей и аудит паролей. Если вы повторно используете пароль на различных веб-сайтах, Apple может позволить вам быстро заменить его автоматически сгенерированным паролем, который хранится на всех ваших устройствах.
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