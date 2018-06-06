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Apple: мы не замедляем старые iPhone, чтобы вы покупали новые
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Apple: мы не замедляем старые iPhone, чтобы вы покупали новые 

iPhones.ru 49 минут назад
Фото: iPhones.ru
Apple: мы не замедляем старые iPhone, чтобы вы покупали новыеВ ходе интервью Джона Грубера с вице-президентом Apple по маркетингу Грегом Йосвиаком и вице-президентом по архитектуре AR/VR Майком Роквеллом, выяснились любопытные подробности.
Оба представителя компании уверяют, что Apple никогда не ставила перед собой цель замедлять старые айфоны ради того, чтобы пользователи покупали новые.
До релиза первой бета-версии операционной системы iOS 12 в это сложно было поверить. Количество багов и глюков iOS 11 порой попросту поражало воображение.
95 процентов пользователей iOS 11 довольны операционной системой. Это же здорово!
К тому же, вы должны не забывать, что мы поддерживаем устройства, которые были выпущены еще в 2013 году наравне с теми, что анонсированы совсем недавно, вроде iPhone X.
К тому же, Apple созналась в искусственном замедлении айфонов с деградировавшим аккумулятором, за что потом очень пожалела.
В iOS 12, по заверению Крейга Федериги, тот же выпущенный в 2014 году iPhone 6 Plus работает намного лучше: клавиатура открывается на 50% быстрее, камера — на 70%.
На собственном примере, в ходе тестирования iPhone 5s моим коллегой Юрием Андреевым, мы убедились, что с релизом iOS 12 Apple действительно вдохнула жизнь в старые девайсы. Посмотрим, не растеряет ли компания такой энтузиазм до выхода финальной версии операционки в сентябре.
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