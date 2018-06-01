Объектив Гугл: Как активировать Google Lens?

Google Lens (объектив) анализирует содержимое ваших фотографий и отображает соответствующую информацию. Например, он поможет определить породу животного или расскажет историю достопримечательностей, запечатленных на снимке. Функция является частью сервиса «Google Фото».

Главное, не забудьте, что для ее использования вам необходимо установить последнюю версию приложения на ваше Android— или iOS-устройство. Однако есть небольшое ограничение: до сих пор Google Lens поддерживает только английский язык.

Активируем Google Lens

Android: Откройте «Настройки». Выберите «Язык и клавиатура» и в разделе «Язык» измените системный язык на английский.

iOS: Откройте «Настройки». Выберите «Общие». Нажмите «Язык и регион» и в разделе «Язык iPhone» установите флажок напротив строчки «Английский язык». Подтвердите выбор.

После этих манипуляций Google Lens станет доступна в строке меню приложения «Google Фото». Откройте галерею через «Google Фото», выберите фотографию и нажмите на значок Google Lens. Программа покажет соответствующую информацию о распознанном объекте.

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Добавляем функции смартфону: Android без Google Фото: chip.de, pixabay.com