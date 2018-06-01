Дурову предъявили обвинение

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Финтех-компания обвинила Дурова в плагиате и предъявила ему иск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Компания-разработчик обратилась в один из столичных судов с иском к основателю Telegram Павлу Дурову, обвинив его в плагиате, сообщил РИА Новости сам истец.
Как указано в поданном в Замоскворецкий суд Москвы иске, копия которого есть в распоряжении агентства, "команда Телеграмм" присвоила себе разработку программы, которая была им продемонстрирована на приватной встрече.
"В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана "команда Телеграмм" подконтрольная ответчику", — сказано в иске.
Примечательно, что иск подан не к компании Telegram, а лично к Павлу Дурову. Истец это объясняет тем, что решения принимает именно Дуров.
В своем иске истец указывает, что на разработку программы его компания потратила около 800 тысяч евро, но требует он не денежной компенсации, а просит столичный суд признать авторские права на программу за истцом и обязать ответчика "прекратить нарушение этих прав".
В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы подтвердили РИА Новости, что указанный иск зарегистрирован в канцелярии суда 29 мая.
"Исковое заявление у председателя. Она должна определить, кто из судей будет иск рассматривать", — сказала агентству представитель суда Эмилия Хиль.
Комментарием Павла Дурова и Telegram РИА Новости на данный момент не располагает.
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