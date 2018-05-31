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Альфа-Банк предложил пользователям Google Pay выпуск карт за 60 секунд
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Альфа-Банк предложил пользователям Google Pay выпуск карт за 60 секунд 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Клиенты Альфа-Банка, которые пользуются смартфонами на ОС Android, получили возможность моментального заказа и выпуска как дебетовых, так и кредитных карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл».
Альфа-Банк первым на российском рынке предложил такую возможность выпуска карты. Ее сразу можно будет добавить в Google Pay и оплачивать покупки со смартфона на терминалах бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете.
"Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, позволяющая клиентам Альфа-Банка заказать и сразу начать пользоваться банковской картой менее, чем за минуту", — отметила директор по продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Елена Бочарова.
При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, пояснила она.
Снять наличные и пополнять счет можно будет в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии оплаты Mastercard и Visa.
"И конечно, мы не забыли о поклонниках Samsung Pay — их вскоре ждут приятные новости", — отметила Бочарова.
Подробнее о цифровой доставке можно узнать на сайте банка.
Кроме мобильного приложения, карту можно заказать в любом отделении Альфа-Банка, по телефону, интернет-банке или в контактном центре. Карта станет доступна в приложении «Альфа-Мобайл» уже через пару секунд.
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