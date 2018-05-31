Альфа-Банк предложил пользователям Google Pay выпуск карт за 60 секунд

Клиенты Альфа-Банка , которые пользуются смартфонами на ОС Android, получили возможность моментального заказа и выпуска как дебетовых, так и кредитных карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл».

Альфа-Банк первым на российском рынке предложил такую возможность выпуска карты. Ее сразу можно будет добавить в Google Pay и оплачивать покупки со смартфона на терминалах бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете.

"Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, позволяющая клиентам Альфа-Банка заказать и сразу начать пользоваться банковской картой менее, чем за минуту", — отметила директор по продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Елена Бочарова

При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, пояснила она.

Снять наличные и пополнять счет можно будет в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии оплаты Mastercard и Visa

"И конечно, мы не забыли о поклонниках Samsung Pay — их вскоре ждут приятные новости", — отметила Бочарова.

Подробнее о цифровой доставке можно узнать на сайте банка.

Кроме мобильного приложения, карту можно заказать в любом отделении Альфа-Банка, по телефону, интернет-банке или в контактном центре. Карта станет доступна в приложении «Альфа-Мобайл» уже через пару секунд.