Дуров рассказал о конфликте с Apple

Дуров «с сожалением» отметил, что некоторые функции Telegram, например, наклейки, не работают должным образом в обновлении iOS 11.4.

По словам Дурова, Apple не позволяет мессенджеру обновлять приложения по всему миру «с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store». Основатель мессенджера подчеркнул, что запрет в России был введен, так как Telegram отказался предоставить ключи дешифрования силам безопасности.

«Мы считаем, что мы сделали единственно возможную вещь, сохраняя право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни в проблемной стране», — написал Дуров.

Он добавил, что Россия составляет всего семь процентов от пользовательской базы Telegram, но Apple ограничивает обновления для пользователей по всему миру с середины апреля.

Из-за этого, по его словам, мессенджер не успел выполнить требования нового европейского регламента о защите данных.

Дуров заверил, что Telegram продолжает «принимать усилия по урегулированию ситуации», и пообещал держать пользователей в курсе.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram по решению суда. Суд постановил заблокировать мессенджер из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписок.

Дуров в ответ объявил о начале «цифрового сопротивления» и пообещал биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки. Представители мессенджера также называли требования ФСБ «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».