Ещё
Американка составила список самых «тупых» детских имен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американка составила список самых «тупых» детских имен 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американка из штата Юта Эллисон Чарнецки (Allison Czarnecki) рассказала в своем Twitter-аккаунте о наиболее странных именах, которые детям дают их родители.
«Я слишком устала, чтобы спать, поэтому собираюсь твитить наиболее тупые имена в Юте, которые есть в выпускном альбоме моего сына. Пристегнитесь», — начала она.
Далее в треде Чарнецки перечислила несколько десятков экзотических имен. В список попали Мэдисен, Тайсон, Гамбит, Аддисен, Кембри, Сидни и двойняшки Дезалин и Дреязин.
«И мой фаворит в этом году… ФЕЛЕЦИЯ …пока», — завершила женщина. «Это стопроцентно настоящие имена прямо из выпускного альбома», — подтвердила молодая мать.
Больше всего ее поразило, что некоторые имена содержали орфографические ошибки: при их исправлении они становились похожими на уже существующие.
Через некоторое время она продолжила:
«Забыла одно из лучших. Ковбой по имени СИНЧ. Как ремень для седла лошади. Он носит пряжку каждый день».
На обвинения некоторых пользователей в разглашении данных детей Чарнецки отшутилась:
«Послушайте, все вы угрожаете вызвать полицию и выдвинуть обвинения. Я не давала имена этим детям. Это не моя вина».
Многие подписчики поддержали женщину.
«Работая в родильном отделении больницы штата Юта, я могу с благодарностью заявить, что эта тенденция наконец угасла, хотя вы должны подготовиться к армии Люцилл, Оливеров и Каденций через 15 лет», — сообщила одна из подписчиц.
«Ох, я чувствую себя лучше! Я назвала своих дочерей Гвиневрой и Персефоной, потому что я любила английскую и греческую мифологию, а мои родители и свекры столько раз ругали меня. Теперь я знаю, что они не будут выделяться в качестве владельцев непроизносимых имен», — с облегчением заметила другая.
«Это вполне легальные старые и красивые имена», — успокоила ее Чарнецки.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США грозят устроить России погром223
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации98
В России сократят треть служащих112
Дикие доходы Михалкова поразили народ727
Концерт Бузовой обернулся скандалом34
Видео
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение