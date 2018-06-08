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Facebook опубликовал записи 14 млн пользователей
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Facebook по ошибке сделал публичными записи 14 млн пользователей 

Ведомости 1 час назад
Фото: ТАСС
Технический сбой при тестировании настроек Facebook привел к публикации записей 14 млн пользователей, которые могли быть предназначены для узкой аудитории. Об этом говорится в сообщении социальной сети. В Facebook заявили, что ошибка уже устранена.
Сбой произошел в период с 18 по 22 мая, уточняет CNN Money. Еще пять дней у соцсети ушло на его устранение. Обычно Facebook предлагает пользователю аудиторию для публикации постов по его последним настройкам. Если предыдущие записи были «только для друзей», то и новые автоматически предлагается публиковать в том же формате. Настройки можно менять вручную перед каждой публикацией. Ошибка же привела к тому, что публикации по умолчанию предлагалось сделать открытыми, даже если предыдущие были непубличными.
Ранее стало известно, что в конце недели Facebook прекратил действие партнерского соглашения с Huawei, которое открывало китайской компании доступ к персональным данным пользователей.
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