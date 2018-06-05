Nokia готовит альтернативу доступному Google Pixel 3

Финская корпорация HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, работает над созданием смартфона из среднего ценового сегмента на базе новейшего процессора Snapdragon 710. Об этом сообщает Ubergizmo со ссылкой на осведомленные источники. Будущий аппарат станет аналогом бюджетного Google Pixel, выход которого прочат на начало 2019 года.

Смартфон, разработка которого ведется в рамках проекта Phoenix, по данным источников Ubergizmo, может дебютировать уже этой осенью. Чипсет, составляющий аппаратную основу устройства, получит восемь процессорных ядер, два из которых отвечают за производительность и имеют пиковую частоту 2,2 ГГц, тогда как шесть других обеспечивают высокую энергоэффективность.

Ранее тот же источник предрек появление на рынке доступной модификации Google Pixel 3 на базе того же процессора. Инсайдер уверен, что Google должна непременно выпустить такой смартфон, чтобы занять нишу, где сейчас главенствуют в основном китайские производители. Точные характеристики бюджетного Pixel, а также его розничная цена пока остаются неизвестными.

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