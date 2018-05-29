В России вознамерились упразднить анонимность в интернете

Следственный комитет России (СКР) предложил упразднить анонимность в российском сегменте интернета. Об этом сообщается в докладе о росте подростковым самоубийств, который в ходе круглого стола «Право ребенка на безопасность» представил сотрудник Главного управления криминалистики СКР Сергей Коротких, передает РБК.

Ведомство предлагает упорядочить процедуру регистрации в соцсетях таким образом, чтобы идентифицировать личность пользователя было возможно с момента активации его учетной записи, например, ввести регистрацию в интернете «исключительно через портал государственных услуг».

По данным СКР, в России в десятки раз увеличилось количество самоубийств среди подростков, на телах которых были обнаружены порезы, а также рисунки китов, дельфинов, бабочек, медуз, единорогов и различных символов и аббревиатур, характерных для суицидальной тематики: рост составил с двух случаев 2014 году до 74 в первом полугодии 2017 года.

В СК уверены, что росту количества суицидов способствовали интернет и средства массовой информации, и приводит статистику, согласно которой СМИ спровоцировали рост самоубийств с 22 случаев в 2014 году до 105 в 2017-м.

Следователи утверждают, что наши подтверждение тому, что несовершеннолетние накладывали на себя руки в результате «целенаправленного провоцирующего воздействия с использованием интернета». Из-за провокаций в интернете за первые шесть месяцев 2017 года самоубийство совершили 173 подростка (против двух случаев в 2015-м).

Распространенность так называемых «групп смерти» также выросла, докладывает СК. Если в 2014 году они почти не были известны, то в 2015-м членство потерпевших в таких группах было подтверждено дважды, в 2016 году — 20 раз, за первую половину 2017 года подтвердить членство в «группах смерти» удалось 287 раз.

В мае 2016 года в СМИ появилась информация о десятках детей, которые совершили суицид после вступления в «группы смерти» во «ВКонтакте». «Лента.ру» публиковала собственное расследование об истории с популяризацией таких сообществ среди школьников в России.