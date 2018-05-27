«Одноклассники» зададут вопросы Путину в формате Full HD

Социальная сеть Одноклассники предлагает пользователям задать вопрос президенту России Владимиру Путину в формате Full HD. Во время "Прямой линии" в четверг 7 июня редакторы подключат к студии авторов вопросов с помощью мобильного приложения OK Live. Искусственный интеллект улучшит качество звонков.

27 мая в 08:00 по московскому времени в группе "Прямой линии" в Одноклассниках начнется сбор вопросов. В сообществе предусмотрена кнопка "Задайте ваш вопрос президенту РФ". Принимаются вопросы в текстовой форме, видеовопросы или стримы с обращением в OK Live.

7 июня все желающие получат возможность связаться с Владимиром Путиным в прямом эфире. Для этого нужно:

1. Кликнуть на кнопку "Задать вопрос президенту".

2. Создать стрим и ожидать ответа от редактора. Во время ожидания можно продолжать смотреть эфир в приложении.

3. Если вопрос будет выбран, задать его Владимиру Путину.