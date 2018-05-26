Приложение облачного хранилища Google One появилось в Google Play

Приложение Google One для доступа к одноименному облачному хранилищу, который Google представила в этом месяце, стало доступно для загрузки в каталоге Google Play. Несмотря на то что дата официального запуска сервиса пока хранится в секрете, владельцы совместимых устройств уже могут установить клиент и начать разбираться в особенностях его интерфейса.

При помощи Google One пользователи смогут не только загружать в облако, просматривать и скачивать важную информацию, но также получат доступ ко всем файлам, которые были когда-либо отправлены и получены через Gmail, а также фотографиям и видеозаписям из «Google Фото». Отсюда же можно получить доступ к различным акциям, проводимым партнерами Google.

По словам представителей поискового гиганта, Google One станет логическим продолжением Google Drive. Сервис предложит новым пользователям по 15 ГБ свободного пространства в облаке, позволяя расширить его за отдельную плату. Так, дополнительные 200 ГБ будут стоить всего 2 доллара. Максимальный объем хранилища, доступ к которому будет можно приобрести, ограничат 30 ТБ.

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Приложение: Google One Разработчик: Google LLC Категория: Работа

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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