Ещё
Маск перепутал россиян с украинцами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маск перепутал россиян с украинцами 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Brian Snyder / Reuters
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск попытался купить домен Pravda.com и не смог этого сделать. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Россия отказала. Оказывается, они его уже используют», — уточнил он детали несостоявшейся покупки. Кроме того, он приложил ссылку на сайт издания «Украинская правда», ошибочно подтверждая свое суждение.
После того, как на его оплошность обратили внимание несколько его читателей, Маск уточнил, что сайт действительно принадлежит украинскому изданию. «По какой-то причине Россия меня даже не поправила…», — удивился бизнесмен.
«Просто купи Россию», — предложил один из юзеров, на что Маск ответил, что «подумает над этим».
23 мая предприниматель рассказал, что всерьез задумался над созданием сервиса для оценки правдивости журналистских статей. Маск объяснил, что хочет создать рейтинг, в котором бы пользователи могли самостоятельно определять уровень доверия с журналистам. «Подумываю назвать его "Pravda"», — заключил он.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные испытания России, обещание Путина и другие события дня29
Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя81
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир564
Россия потребовала от Британии извинений171
Григорьев-Аполлонов рассказал о семейной драме10
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение