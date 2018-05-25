Почему жесты Android P — отстой, и как всё исправить

Дизайнер интерфейсов Ной Семус опубликовал на сайте Medium статью, в которой представил своё видение жестов в Android, одновременно назвав текущие жесты отстоем. После прочтения данного материала с полной уверенностью могу согласиться с его мнением, хотя до этого считал жесты Android P вполне себе нормальными.

Для начала объясним идеологию жестов. Жесты позволяют не просто объединить 3 кнопки навигации в одну, они помогают изменить взаимодействие пользователя с системой. В настоящий момент в Android имеется 3 кнопки, каждая из которых выполняет свою задачу.

Задача жестов — убрать прослойку в виде кнопок. Другими словами, чтобы перейти на рабочий стол, пользователь использует кнопку, которая выполняет необходимое ему действие. Задача жеста сделать так, чтобы пользователь без помощи кнопки, самостоятельно выполнял действие. Таким образом мы избавляемся от ненужной прослойки в виде стандартных кнопок навигации. Зачем пользователю нажимать на кнопку «Домой» для вызова анимации закрытия приложения, когда пользователь сам может стать инициатором анимации с помощью определенного жеста.

С точки зрения психологии жесты понятнее и логичнее кнопок. Сдвигая окно жестом, опираясь на физику объектов, мозг человека ожидает подобного поведения элементов на экране. В случае с кнопками незнающему человеку будут непонятны функции, включенные в них. С помощью жестов пользователь непосредственно взаимодействует с элементами на экране, это позволяет погрузить его в систему, дать ощущение свободы действий, пользователь будет лучше понимать слои системы и её устройство.

Куда движется Android

В Android P жест вверх открывает меню последних запущенных приложений с поиском. При этом повторный свайп вверх вызывает меню всех приложений. Ной считает, что Google таким образом в дальнейшем хочет отказаться от рабочего стола, а меню последних приложений должно стать основным окном системы. Я согласен с такой позицией, и, на мой взгляд, такое решение будет наиболее правильным, так как именно меню последних приложений позволяет вкупе с жестами сделать процесс использования девайса максимально удобным и быстрым.

Проблема Android

В случае с жестами в Android P Ной отмечает их запутанность. Изначально непонятно, перед нами кнопки или управление жестами. Жесты в Android P нельзя назвать полноценными. Мы имеем нижний навигационный бар, и при этом используются жесты. Для чего нужны жесты, когда нижняя полезная область дисплея всё равно используется кнопками навигации? Это отсутствие органичности.

Зачем нужна кнопка «Назад»? Ведь можно было придумать жест, который бы избавил систему от лишней и ненужной кнопки? Не нужна и кнопка «Домой». Системе вообще не нужны кнопки — жесты не подразумевают использование кнопок.

В качестве примера Семус приводит жесты в iPhone X, при этом не считая их идеальными, но полагая, что они лучше тех, которые имеются в Android P. В чем существенная разница между жестами iOS и Android? В Android свайп вверх открывает меню последних запущенных приложений, и это нормально, но проблема в анимации. В Android анимация происходит линейно без какой-либо свободы. В случае с iPhone свайп вверх сжимает окно приложения в небольшую иконку, которая помещается на своё место на рабочем столе. С точки зрения психологии такая реализация логичнее, она создает ощущение того, что пользователь своим жестом контролирует весь процесс скрытия приложения.

Исправляем жесты Android

Ной считает реализацию свайпа вверх с вызовом меню последних запущенных приложений хорошей, поэтому не предлагает менять данный жест. В статье основной акцент сделан на кнопках «Домой» и «Назад».

В случае с «Домой» автор статьи предложил жест «Вверх и влево»:

Это позволит избавиться от кнопки «Домой». Таким образом мы задали позицию меню последних запущенных приложений в системе — оно будет располагаться слева от рабочего стола, а жест «Вверх и влево» в таком случае будет логичным. Если пользователь долго прокручивает меню последних запущенных приложений и оказывается в крайней левой точке, можно будет быстро свайпнуть влево, что моментально перенесет пользователя на рабочий стол.

Главная задача жеста «Вверх и влево» создать ощущение того, что пользователь сам управляет процессом перехода на рабочий стол, а не использует кнопки, которые выполняют данное действие за него. Об этом мы писали в начале статьи.

Не понравился Ною и слайдер прокрутки меню последних запущенных приложений. Слайдер пришел на замену двойному нажатию по кнопке «Домой», которое позволяло переключаться между двумя последними запущенными приложениями.

Автор статьи решил данный вопрос довольно интересно — свайп «Вверх и вправо». Данное действие позволит переключаться между последними приложениями, как бы листая их:

Теперь немного о кнопке «Назад». В чем суть жеста «Вверх»? Ной решил сделать данный жест выходом в систему. То есть жесты «Вверх и влево» и «Вверх и вправо» переносят пользователя к системным окнам. Таким образом, действие «Назад» он решил задать жесту «Вправо» по навигационной полосе.

Это действие логично, так как мы переключаемся между внутренними окнами приложения, и нет необходимости в переходе к системным меню, то есть жест «Вверх» (а ранее мы определили его предназначение) будет нелогичным и неправильным, так как мы находимся в окне приложения, а не в системе.

Итоги

На мой взгляд, подобное видение жестов в Android P крайне удобное. Надеюсь, Ноя возьмут работать в Google. А что думаете вы? Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.