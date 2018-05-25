Жаров назвал Дурова пиратом

Глава Роскомнадзора назвал Дурова пиратом

«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", находится в зоне абсолютно пиратской», — рассказал глава Роскомнадзора на сессии по вопросам борьбы с интернет-пиратством.

Позднее Жаров добавил, что ситуация с «ВКонтакте» изменилась в положительную сторону после того, как контроль над компанией взяли сотрудники Mail.ru Group , которые сделали шаги для легализации музыки и видео. Однако в Telegram до сих пор «огромное количество нелегального, пиратского и экстремистского контента», пояснил глава ведомства.

Также представитель Роскомнадзора назвал методы обхода блокировки Telegram «абсолютно пиратскими», упрекнул Дурова в том, что тот прячет мессенджер «за живым щитом транснациональных компаний».

13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал Telegram На территории РФ . Решение связано с отказом администрации сервиса предоставлять ключи шифрованию от мессенджера для ФСБ , чтобы силовики получили доступ к переписке пользователей.