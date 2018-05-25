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Жаров назвал Дурова пиратом
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Глава Роскомнадзора назвал Дурова пиратом 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров придерживается пиратской философии. Об этом сообщает ТАСС. С таким заявлением Жаров выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети "ВКонтакте", находится в зоне абсолютно пиратской», — рассказал глава Роскомнадзора на сессии по вопросам борьбы с интернет-пиратством.
Позднее Жаров добавил, что ситуация с «ВКонтакте» изменилась в положительную сторону после того, как контроль над компанией взяли сотрудники Mail.ru Group, которые сделали шаги для легализации музыки и видео. Однако в Telegram до сих пор «огромное количество нелегального, пиратского и экстремистского контента», пояснил глава ведомства.
Также представитель Роскомнадзора назвал методы обхода блокировки Telegram «абсолютно пиратскими», упрекнул Дурова в том, что тот прячет мессенджер «за живым щитом транснациональных компаний».
13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал Telegram На территории РФ. Решение связано с отказом администрации сервиса предоставлять ключи шифрованию от мессенджера для ФСБ, чтобы силовики получили доступ к переписке пользователей.
Изначально сотрудники Роскомнадзора пытались веерно заблокировать мессенджер, внося в реестр запрещенной информации миллионы IP-адресов крупный транснациональных компаний, включая Google и Amazon. Однако позднее в ведомстве решили отказаться от такой тактики.
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