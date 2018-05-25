Глава Роскомнадзора рассказал об альтернативах Telegram 

Альтернатива Telegram в России есть, это не уникальный продукт, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Граждане нашей страны пользуются порядка 70-ю мессенджерами как отечественных, так и зарубежных, и альтернатива, безусловно, есть", — отметил Жаров в интервью РИА Новости.
"Поэтому говорить, что если Telegram будет заблокирован, мы лишимся чего-то уникального, то это не так", — добавил он.
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