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Google и Apple попросили удалить Telegram
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Роскомнадзор ведёт диалог с Google и Apple по поводу удаления приложения Telegram 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор находится в диалоге с компаниями Google и Apple по поводу удаления приложения Telegram в онлайн-магазинах. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
«Диалог с Google и Apple по этому вопросу идёт. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы — другой… Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — цитирует Интерфакс Жарова.
По его словам, юристы ведомства и данных компаний «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».
«Они не хотят признавать себя «иными лицами», они хотят прямого требования к компаниям», — добавил он.
Ранее, как писала газета «Известия», Жаров заявил, что ведомство добьётся успеха в блокировке Telegram.
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