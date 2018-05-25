Google и Apple попросили удалить Telegram

Роскомнадзор ведёт диалог с Google и Apple по поводу удаления приложения Telegram

«Диалог с Google и Apple по этому вопросу идёт. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы — другой… Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — цитирует Интерфакс Жарова.

По его словам, юристы ведомства и данных компаний «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».

«Они не хотят признавать себя «иными лицами», они хотят прямого требования к компаниям», — добавил он.