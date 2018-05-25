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Школьникам предложили мерить радиацию бананами
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Школьникам предложили мерить радиацию бананами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Школьники из Великобритании начали публиковать шутки про бананы после того, как им попался странный вопрос на выпускном экзамене. Об этом сообщает The Mirror.
В одном из заданий GCSE по физике (британского аналога ЕГЭ) учеников попросили объяснить, почему люди должны использовать съедобный фрукт в качестве величины при определении дозы излучения.
«Бананы являются источником фонового радиоактивного излучения. Некоторые люди считают, что единица дозы излучения должна быть изменена с зиверта на банановый эквивалент. Предложите одну причину, по которой банановый эквивалент может помочь общественности стать более осведомленной о радиационном риске», — говорилось в вопросе.
Несмотря на то, что термин «банановый эквивалент» действительно используется сторонниками ядерной энергетики, школьников данное задание сильно позабавило. Пользователи сети начали придумывать и публиковать мемы с бананами.
«Когда ты знаешь, что провалился так сильно, что не осталось слов».
«Боль, которую я испытал во время трехстраничного теста по физике, должна быть около 10000 единиц в банановом эквиваленте».
Многие школьники решили оставить негативные комментарии экзаменационному совету Assessment and Qualifications Alliance (AQA), который составлял вопросы для теста.
«Я: усердно работаю, чтобы выучить физику AQA: почему мы должны измерять радиацию в бананах?»
«Вот о чем нас предупреждал AQA».
Руководитель учебной программы AQA Джулиан Кларк (Julian Clarke) рассказал изданию The Mirror, что подобные шутки в Twitter после экзаменов появляются каждый год.
«Нет ничего плохого в том, что студенты выпустили пар таким образом», — говорит Кларк.
Он также добавил, что банановый эквивалент — это официальный научный термин.
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