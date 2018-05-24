Модель напала на сотрудника ГИБДД 

Популярная в соцсетях модель Кира Майер подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной. У 24-летней девушки не оказалось прав.
Патруль остановил «Мерседес» Киры Майер в Москве на Пресненской набережной. Документы девушка показать не смогла — их у нее забрали в ноябре прошлого года.
«Майер лишили прав на 15 месяцев за оставление места ДТП», — сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что когда сотрудник полиции начал оформлять протокол, Кира стала вести себя неадекватно:
«Она кричала, вырывала бумаги, царапалась, брыкалась, проклинала гаишника до седьмого колена и пыталась уехать. Тщетно — инста-модель скрутили, арестовали на 5 суток, и теперь ей грозит уголовное дело за нападение на полисмена», — уточняет источник.
Ранее Госавтоинспекция оштрафовала стритрейсершу Мару Багдасарян на 15 тыс. рублей за езду на авто без водительских прав.