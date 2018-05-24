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Mercedes-Benz предоставляет цифровые услуги более старым моделям
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Mercedes-Benz предоставляет цифровые услуги более старым моделям 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Теперь владельцы достаточно старых автомобилей от немецкой компании получают доступ к целому ряду цифровых сервисов с помощью специального адаптера Mercedes-Benz «me» и приложения для смартфонов. На данный момент два адаптера и оборудование предоставляются абсолютно бесплатно. Согласно сообщениям Mercedes-Benz, адаптер, доступный теперь во всех розничных магазинах компании, будет работать на старых моделях, таких как W169 A-Class или W211 E-Class.
«Адаптер Mercedes-Benz дает больше нашим клиентам, чем когда-либо прежде» — говорит исполнительный директор Mercedes-Benz UK Салли Джонс и подчеркивает, что с его помощью водители смогут больше пользоваться услугами компании и «получить доступ к их самой важной информации о транспортном средстве нажатием кнопки». Как только адаптер будет установлен, водитель может получить доступ к информации о машине через приложение для смартфона или войти в портал «me» Mercedes на компьютере. Данные включают в себя пробег, уровень топлива, время парковки и даже функцию запоминания при последующем обслуживании. Также есть возможность сохранить информацию о прошлой поездке, в том числе пройденное расстояние и маршрут.
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