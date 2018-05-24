Mercedes-Benz предоставляет цифровые услуги более старым моделям

Теперь владельцы достаточно старых автомобилей от немецкой компании получают доступ к целому ряду цифровых сервисов с помощью специального адаптера Mercedes-Benz «me» и приложения для смартфонов. На данный момент два адаптера и оборудование предоставляются абсолютно бесплатно. Согласно сообщениям Mercedes-Benz, адаптер, доступный теперь во всех розничных магазинах компании, будет работать на старых моделях, таких как W169 A-Class или W211 E-Class.