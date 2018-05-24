Роскомнадзор подсчитал потери Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал об оттоке рекламы и аудитории из мессенджера Telegram с начала блокировки. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе Петербургского международного экономического форума Жаров отметил, что благодаря усилиям ведомства мессенджер работает на смартфонах с перебоями у 15-40 процентов пользователей каждые сутки. В ближайшие месяцы регулятор надеется увеличить эту цифру.

Кроме того, Жаров назвал процент оттока рекламы из Telegram-каналов. По его данным, количество платных объявлений сократилось на 25 процентов. «Отток пользователей тоже колеблется в пределах порядка 25 процентов», — добавил глава Роскомнадзора, объяснив причины тем, что мессенджер работает нестабильно.

Жаров также в очередной раз пообещал до декабря 2018 года провести комплексную проверку Facebook и WhatsApp на предмет соответствия их действий российскому законодательству. Решение о блокировке ресурсов будет принято по результатам проверки.

Ранее стало известно, что поисковики начали зачистку Telegram из поисковой выдачи. Mail.ru и «Спутник» уже избавились от запрещенных ссылок, а Google «Яндекс» находятся в процессе.