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В WhatsApp обнаружили новую уязвимость
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В WhatsApp обнаружили новую надоедливую уязвимость 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Пользователи WhatsApp обнаружили новый баг, который позволяет абонентам выходить из черного списка. Об этом они пожаловались в Twitter.
Благодаря уязвимости юзеры, которых пользователь заранее заблокировал, все равно могут отправлять ему сообщения и просматривать статус.
«Люди, почему я продолжаю получать сообщения от этого человека даже после того, как я его заблокировал?» — написал встревоженный пользователь под ником @osesax.
На приложенном снимке видно, что его собеседник действительно находится в черном списке, однако сообщения все равно доходят до адресата.
Позднее подобную проблему подтвердили еще несколько юзеров. Причем баг распространен как у пользователей iOS, так и Android-устройств.
Разработчики WhatsApp пока никак не отреагировали на многочисленные жалобы. Тем не менее? журналисты The Sun нашли временный способ для борьбы со спамерами и нежелательными контактами. Для этого нужно сначала разблокировать назойливых собеседников, а затем снова забанить их.
В начале мая шутники распространили в мессенджере WhatsApp сообщение, которое способно вывести смартфоны пользователей из строя. Получив подобное послание, юзерам приходилось принудительно перезагружать устройство.
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