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Маск выпустит «Правду» для разоблачения фейков
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Илон Маск выпустит «Правду» для разоблачения фейков 

Lenta.ru 9 минут назад
Фото: Joe Skipper / REUTERS
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск задумался о создании сервиса для оценки правдивости журналистских статей. Об этом он написал в своем Twitter.
«Собираюсь создать сайт, на котором посетитель сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать изменения уровня доверия для каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его "Pravda"», — сообщил он.
Миллионер пояснил, что журналисты находятся под постоянным давлением, должны заработать на рекламных материалах или будут уволены. Он привел в пример свою компанию Tesla, которую не хотят рекламировать, в отличие от нефтегазовых компаний и традиционных автогигантов.
В конце Маск посоветовал журналистам, не желающим появления Pravda на свет, написать об этом статью, призывающую читателей высказаться против его затеи.
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