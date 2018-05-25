86-летняя баба Валя стала звездой Instagram 

Лекарство от старости
"Когда умер Сталин, я училась на третьем курсе в Московском институте народного хозяйства Плеханова. Радио говорило: "Здоровье товарища Сталина резко ухудшается". Мы почти не занимались — профессора, доценты могли остановить на середине лекцию. Сталин для страны — это было все, в институте даже предмет был "Экономические законы Сталина".
"Улочки маленькие, узенькие, народу много, со всех сторон давят… Поперек улиц и троллейбусы ставили, и конная милиция была, но что там творилось! Люди из других регионов на крыше поездов ехали, чтобы проститься с товарищем Сталиным", — вспоминает Валентина Алексеевна.
Всем добрый день! Меня зовут Валентина Алексеевна, мне 85 лет и сегодня мой дебют в инстаграм. Внучка рассказала мне о Дагни Карлссон, старейшем блогере Швеции, ей 101 год, вот и я решила попробовать. Дальше расскажу немного о себе и своей новой жизни в Краснодаре, а еще о правнучках, досуге, выращивании помидоров и многом другом.
"Валя Толкунова хорошая артистка была, да… Но у меня мечты артисткой стать не было, мысли о славе в голову не приходят", — отвечает.
"У меня и родители долго жили, и муж. И я сейчас не чувствую, что мне, как бабке старой, надо куда-то в уголок сесть и сидеть там. И я понимаю, что мне есть что рассказать: за 86 лет столько накопилось! И по стране поездила, и проблемы были, и веселое было", — пожимает плечами Валентина Алексеевна.
"О плюшках я не пишу"
По вашим просьбам. Рецепт выпекания плюшек (на один противень (~ 22 штуки). Для этого берём 1 стакан молока (200 грамм), молоко слегка подогреть. Добавить в молоко 100 грамм сливочного масла или топленого масла. Добавить 4 взбитых сырых яйца, и обязательно добавить 0,5 банки сметаны, щепотку соли и 2/3 стакана сахара. Весь этот раствор молока поместить в кастрюлю и всыпать туда 0,5 кг муки высшего сорта, и добавить 0,5 пакетика сухих быстродействующих дрожжей, затем опять добавить 0,5 кг муки и оставшиеся дрожжи из пакетика. Теперь самое главное — замесить тесто! Начиная со дна перемешивать до получения однородной и мягкой массы. Мять тесто, чтобы оно было по круче, кулаком. Готовое тесто поставить на два часа в тёплое место. В течение двух часов, когда тесто «поднимется», раза два проткнуть тесто пальцем, оно опять «сядет» и быстро поднимется. А пока приготовить стол, — я стелю клеенку и посыпаю ее мукой, затем готовлю три пиалы: одна с растительным маслом, вторая с сахарным песком и третья со взбитыми двумя желтками. Включить духовку на 200 градусов. И работать с тестом: «освободить» бока кастрюли от теста и перевернуть кастрюлю над столом. Если тесто липкое, ещё чуть чуть обсыпаем мукой. Отрезаем от теста кусочки и катаем шарики диаметром примерно 3 см (можно больше, можно меньше). Раскатываем каждый шарик, чтобы получились ровные круги. На каждый блин (круг) налить 1 чайную ложечку подсолнечного масла и равномерно нанести масло на весь блин, затем на каждый блин насыпать 2 чайные ложечки сахарного песка и равномерно разнести его по блину. Можно только 1 чайную ложку сахара, кто как любит. Можно добавить изюм без косточек 5-6 штук (предварительно замочить изюм). Закатать каждый блин в трубочку, — закатывать плотно. Затем делаем разные формы плюшек:трубочку надрезаем ножом посередине и края закрепляем снизу; другой вариант — делаем надрезы с обоих сторон трубочки, — с одной стороны ~ 2 см длиной, с другого 4-5 см. Короткие «ножки» закручиваем спиралькой сверху одна в одну сторону, другая ножка вокруг первой в другую— делаем «бутон» розочки. Прижимаем бутон к основной трубочке. Длинными «ножками» обхватываемую бутон вокруг. Продолжение в комментариях⬇️⬇️⬇️
"Я не могу без политики, для меня это как хлеб. Когда я окончила институт, меня распределили на завод с почтовым ящиком (в советское время у городов с секретными предприятиями не было названий, только номер почтового ящика — прим. ТАСС) — сейчас это открытый Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ). Деканат рекомендовал меня на начальственную должность, коллектив был 200 человек. Не зная, чем страна живет, нельзя руководить таким коллективом, и я политзанятия проводила, в райком на занятия сама ходила. И отсюда желание: я должна быть в курсе, что делается в стране", — пояснила она.
"Выступил Путин перед собранием Федерации — как про это не написать? Только написала свое мнение — тут же комментарии: половина против меня, половина за. А значит, надо отвечать тем, кто против, это очень интересно! Чем они мотивируют свою позицию, раз такое пишут? Все это надо обдумывать", — отметила блогер.
Несмотря на твердое заявление: "Каждый день в стране что-то происходит, поэтому о плюшках я не пишу!" — о плюшках, куличах, сырниках и других кулинарных секретах бабушка Валя с подписчиками тоже беседует.
"Когда работаешь, на это не остается времени. А сейчас часто печем, дочка помогает, внучка, правнучка. Но написать, что что-то испекла, желания нет. С другой стороны, любая женщина же семью все равно кормит, всегда старается на первое, на второе что-то получше выбрать, а выпечка — это же очень интересно. Очень много спрашивали: как испечь настоящий пасхальный кулич. Тут же и опара нужна для теста, нужно тесто замесить, сделать, чтобы оно поднялось, нужны формочки… Сейчас формы — из бумаги, с донышком, а мама моя и бабушка пекли в металлических стаканах — специально их заказывали", — добавила она.
Прадедушка компьютера
"Изначально как было? Принесут в бухгалтерию пачку ведомостей, кто сколько отработал, отболел, премирован — все нужно вручную подсчитать. А тут закодировали данные, нужно только их вбить — и машина уже сама все считает", — пояснила она.
"Платья всегда были с декольте и лентами по вороту, чтобы можно было их завязать бантом, как хочешь. Сестра привозила из ГДР новый тогда материал — шифон. Муж, если ехал в Москву, привозил платья — знал, что я их люблю, " — вспоминает нынешняя звезда Instagram.
#октябрь_безштанов День7 Поставьте пожалуйста ❤️ чтобы у меня появился шанс на победу. Любовь к платьям мне прививалась с детства. Помню, у мамы были в основном платья, юбки, блузки, халатов не было и мама их не приветствовала, хотя многие носили в то время. Дома мама приучала нас всегда надевать фартук. В военные годы все наши мамы превратились в старух, все носили в основном одежду тёмных цветов, много было женщин в чёрных платках. А ещё носили "спецовки", их выдавали на работе и зачастую на рукаве или спине этой спецовки было написано "враг будет разбит, победа будет за нами". Одевались в то, что было и не задумывались. Помню только однажды задумалась как бы одеться понарядней, когда в 42 году мы с сестрой ходили в кино, ей дали в школе 2 билета. Мне было около 10 лет. Хорошо помню, что смотрели фильм "Парень из нашего города", история о саратовском парне, который стал танкистом. Одноклассники сестры во время просмотра щёлкали семечки и запах стоял…, в то время есть хотелось всегда, но мне было стыдно попросить. Организаторы марафона: @milalevchuk @yaroslavna_official_ @bellasloft @merry_perry @tricote_shop @luxury_boutique90 @yammymammytm @family_look_for_you @zalarie_bags
Любовь к помидорам
"На Украине я занялась очень редким сортом помидоров, — увлеченно рассказывает блогер, выходя в небольшой дворик за домом. — Называется "кронпринц", привезли его из Казахстана. Мы приехали как-то на дачу, и нас зовет сосед в гости. Зашли — и я обомлела: покупали, конечно, разные помидоры, но тут я увидела трехметровое дерево, и на нем помидоры, один плод — по 600−800 граммов — точно, принцы. Я попросила один помидорчик, там 200 семян, и сажала потом 13 лет эти помидоры", — вспоминает собеседница.
"Когда случилась трагедия в Кемерове, одна женщина написала: "Такое произошло, как вы можете про помидоры?!" А мама ей ответила: "Я не скажу вам, что сейчас нужно лечь и умереть вместе с ними. Я скажу, что нужно жить и созидать, несмотря ни на что", — рассказывает дочь Валентины Алексеевны Татьяна.
Зрители для блогера
"Мы все грамотные, все с высшим образованием. Если я сомневаюсь, можно о чем-то писать или нет, я прежде всего говорю им. "
"Мама печатает медленно, и когда устает набирать, я ей помогаю. Зато комментарии читает сама, отвечает весь вечер. А она мне помогает на кухне: я сама готовить не очень умею".
"Мама очень любит рассказывать, но все равно многие истории мы и сами услышали впервые", — поделилась Татьяна.
"Больше 25 лет назад, когда Катенька была маленькой, уроки с ней делала я. Учили азбуку, и на каждую букву надо было придумать сказку: на букву "Т" — про танк, на "А" — про аиста Алешу и так далее. И вот мы придумывали сказку, я записывала, а Катя рисовала картинки. И вот сейчас она принесла эту тетрадку. Как ее за эти годы не сожгли, не выбросили, не потеряли? Мы начали публиковать оттуда сказки. И они так понравились!" — удивляется Валентина Алексеевна.