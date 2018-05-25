86-летняя баба Валя стала звездой Instagram

Увлечение бабушки блогерством началось прошлой осенью, когда Валентина Алексеевна со всей своей семьей переехала с Украины Россию . Внучка, видя, что бабушке не хватает общения, предложила ей записать и выложить в интернет историю, которую она очень любит рассказывать, — о том, как она хоронила Сталина. Кто знал тогда, чем это обернется.

Лекарство от старости

"Когда умер Сталин, я училась на третьем курсе в Московском институте народного хозяйства Плеханова. Радио говорило: "Здоровье товарища Сталина резко ухудшается". Мы почти не занимались — профессора, доценты могли остановить на середине лекцию. Сталин для страны — это было все, в институте даже предмет был "Экономические законы Сталина".

В Колонный зал хоронить Сталина хлынула сразу половина института.

"Улочки маленькие, узенькие, народу много, со всех сторон давят… Поперек улиц и троллейбусы ставили, и конная милиция была, но что там творилось! Люди из других регионов на крыше поездов ехали, чтобы проститься с товарищем Сталиным", — вспоминает Валентина Алексеевна.

Про Сталина она говорит со значением, про то, как руководила коллективом из 200 человек на закрытом уральском заводе, — с гордостью, про родных — с любовью… И все это обязательно с выразительной интонацией, жестами, соответствующей мимикой. Спрашиваю: не хотели ли вы, Валентина Алексеевна, в юности артисткой стать — как Толкунова были бы?

"Валя Толкунова хорошая артистка была, да… Но у меня мечты артисткой стать не было, мысли о славе в голову не приходят", — отвечает.

Примером для российской бабушки-блогера стала шведка Дагни Ларсон, которая почти на 20 лет ее старше. Именно Дагни ей год назад привела в пример внучка Катя: "Есть блогер, которой 101 год, а тебе — всего 85!"

"У меня и родители долго жили, и муж. И я сейчас не чувствую, что мне, как бабке старой, надо куда-то в уголок сесть и сидеть там. И я понимаю, что мне есть что рассказать: за 86 лет столько накопилось! И по стране поездила, и проблемы были, и веселое было", — пожимает плечами Валентина Алексеевна.

Не меньшее вдохновение ей дарят подписчики — в виде слов поддержки, похожих историй из жизни своей семьи, заинтересованности — "а что было дальше?". За полгода профиль "Заметки бабушки Вали" набрал более 40 тыс. подписчиков.

"О плюшках я не пишу"

Бабушка-блогер вместе с дочерью и зятем живет в таунхаусе в пригороде Краснодара . На просторной кухне светло, пахнет плюшками и степным кубанским ветром. В комнате — газеты, книги и телевизор, который Валентина Алексеевна может смотреть до глубокой ночи — пока идут передачи про политику.

"Я не могу без политики, для меня это как хлеб. Когда я окончила институт, меня распределили на завод с почтовым ящиком (в советское время у городов с секретными предприятиями не было названий, только номер почтового ящика — прим. ТАСС) — сейчас это открытый Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ). Деканат рекомендовал меня на начальственную должность, коллектив был 200 человек. Не зная, чем страна живет, нельзя руководить таким коллективом, и я политзанятия проводила, в райком на занятия сама ходила. И отсюда желание: я должна быть в курсе, что делается в стране", — пояснила она.

Особую ценность Instagram приобрел для Валентины Алексеевны, когда она узнала, что в нем есть аккаунт президента России Владимира Путина . Несмотря на то что последние 30 лет она жила на Украине, куда вслед за дочерью и мужем переехала когда-то с Урала, после распада СССР живо интересовалась новостями с родины и искренне уважает российского президента.

"Выступил Путин перед собранием Федерации — как про это не написать? Только написала свое мнение — тут же комментарии: половина против меня, половина за. А значит, надо отвечать тем, кто против, это очень интересно! Чем они мотивируют свою позицию, раз такое пишут? Все это надо обдумывать", — отметила блогер.

Несмотря на твердое заявление: "Каждый день в стране что-то происходит, поэтому о плюшках я не пишу!" — о плюшках, куличах, сырниках и других кулинарных секретах бабушка Валя с подписчиками тоже беседует.

Тем более что плюшки по семейному рецепту пекла еще мама Валентины Алексеевны, а до этого бабушка, и главное тут — правильно замесить тесто и красиво свернуть розочки.

"Когда работаешь, на это не остается времени. А сейчас часто печем, дочка помогает, внучка, правнучка. Но написать, что что-то испекла, желания нет. С другой стороны, любая женщина же семью все равно кормит, всегда старается на первое, на второе что-то получше выбрать, а выпечка — это же очень интересно. Очень много спрашивали: как испечь настоящий пасхальный кулич. Тут же и опара нужна для теста, нужно тесто замесить, сделать, чтобы оно поднялось, нужны формочки… Сейчас формы — из бумаги, с донышком, а мама моя и бабушка пекли в металлических стаканах — специально их заказывали", — добавила она.

Прадедушка компьютера

Быстро и успешно освоить Instagram бабушке Вале, возможно, помогло то, что когда-то она работала начальником вычислительного центра большого уральского завода и, конечно же, могла не только работать с электронно-вычислительной техникой, но даже владела азами программирования.

Как раз на студенчество и начало работы Валентины Алексеевны пришелся перевод бухгалтерии от ручного счета к машинному. Когда она возглавила вычислительный центр КУМЗа, в нем уже были установлены табуляторы — специальные вычислительные машины, куда для расчета премий, прибыли, объемов производства и других чисел заносили закодированную информацию. Особые операторы-умельцы могли это делать вслепую — смотрели в документ и одновременно набирали цифры на перфораторе.

Сама Кулешова по специальности была кодировщиком подобных машин.

"Изначально как было? Принесут в бухгалтерию пачку ведомостей, кто сколько отработал, отболел, премирован — все нужно вручную подсчитать. А тут закодировали данные, нужно только их вбить — и машина уже сама все считает", — пояснила она.

С молодости же у Валентины Алексеевны осталась любовь к платьям, им посвящены даже некоторые ее посты в Instagram. До сих пор она старается одеваться стильно. А на Урале даже была своя портниха, которая обшивала ее много лет.

"Платья всегда были с декольте и лентами по вороту, чтобы можно было их завязать бантом, как хочешь. Сестра привозила из ГДР новый тогда материал — шифон. Муж, если ехал в Москву, привозил платья — знал, что я их люблю, " — вспоминает нынешняя звезда Instagram.

Любовь к помидорам

Валентине Алексеевне не удалось перевезти с Украины многое из того, что она считает ценным: домашнюю библиотеку, фотоальбомы, памятные вещи… Зато она забрала с собой семена гигантских помидоров, которые выращивала на даче.

"На Украине я занялась очень редким сортом помидоров, — увлеченно рассказывает блогер, выходя в небольшой дворик за домом. — Называется "кронпринц", привезли его из Казахстана. Мы приехали как-то на дачу, и нас зовет сосед в гости. Зашли — и я обомлела: покупали, конечно, разные помидоры, но тут я увидела трехметровое дерево, и на нем помидоры, один плод — по 600−800 граммов — точно, принцы. Я попросила один помидорчик, там 200 семян, и сажала потом 13 лет эти помидоры", — вспоминает собеседница.

В Краснодаре у нее пока есть только небольшой участок земли за домом, да и та после строительства непригодна под огород — вся в глине и кусочках цемента. Но и тут нашелся выход: рассаду помидоров высадили в специально сооруженный шкаф-парник, где она сейчас всходит, а с настоящим кубанским черноземом им помогают… кроты: прямо за домом бабы Вали начинается поле, усеянное кротовинами, и земля на холмиках не засорена строительным мусором.

Выращивает помидоры в этом году Валентина Алексеевна не одна. Благодаря мастер-классам, которые она проводит в своем блоге, темой заинтересовались ее подписчики. Валентина Алексеевна объявила марафон, разослала желающим пакетики семян, и теперь все вместе выращивают урожай, который ожидается небывалым: "кронпринцы" посадили в Новом Уренгое, Подмосковье , других регионах России и даже в Лондоне. Специально для марафона Валентина Алексеевна создала группу в WhatsApp, которая стала еще одной площадкой для поздравлений и обсуждения событий.

В общении Валентине Алексеевне пригождается и ее позитив, и стрессоустойчивость.

"Когда случилась трагедия в Кемерове, одна женщина написала: "Такое произошло, как вы можете про помидоры?!" А мама ей ответила: "Я не скажу вам, что сейчас нужно лечь и умереть вместе с ними. Я скажу, что нужно жить и созидать, несмотря ни на что", — рассказывает дочь Валентины Алексеевны Татьяна.

Зрители для блогера

Сейчас блог превратился в семейное дело. И, уверена Валентина Алексеевна, это идет только на пользу:

"Мы все грамотные, все с высшим образованием. Если я сомневаюсь, можно о чем-то писать или нет, я прежде всего говорю им. "

Главный помощник матери — дочь Татьяна.

"Мама печатает медленно, и когда устает набирать, я ей помогаю. Зато комментарии читает сама, отвечает весь вечер. А она мне помогает на кухне: я сама готовить не очень умею".

"Мама очень любит рассказывать, но все равно многие истории мы и сами услышали впервые", — поделилась Татьяна.

Остальные родственники тоже стараются помогать, хотя бы косвенно: собрать тепличный шкаф для помидоров, найти фотографии… Однажды внучка Катя принесла откуда-то толстую тетрадь в кожаном переплете.

"Больше 25 лет назад, когда Катенька была маленькой, уроки с ней делала я. Учили азбуку, и на каждую букву надо было придумать сказку: на букву "Т" — про танк, на "А" — про аиста Алешу и так далее. И вот мы придумывали сказку, я записывала, а Катя рисовала картинки. И вот сейчас она принесла эту тетрадку. Как ее за эти годы не сожгли, не выбросили, не потеряли? Мы начали публиковать оттуда сказки. И они так понравились!" — удивляется Валентина Алексеевна.

На помощь Валентине Алексеевне привлекают и старшую правнучку, семилетнюю Арину — например, она с удовольствием участвует в кулинарных мастер-классах. А у прабабушки в ближайших планах — выпуск книги. Издать такую книгу-мемуары о военном детстве предложила одна из подписчиц. Она собрала рассказы в одну книгу, добавила комментарии пользователей. Сейчас книга на вычитке у автора — Валентины Алексеевны.