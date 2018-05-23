Google обновила Gboard. Любителям GIF понравится

Компания Google обновила одно из своих наиболее интересных приложений — клавиатуру Gboard, которую пользователи операционной системы Android могут загрузить из Google Play. С рассматриваемой версией клавиатуры у пользователей появился новый способ создания GIF. И это не единственное усовершенствование, коснувшееся приложения Gboard.

Google выпустила новую версию приложения клавиатуры Gboard для Android. Как и ожидалось, обновление предполагает поддержку дополнительных языков. Кроме этого, добавлен также ряд интересных новых функций, отмечается в опубликованной ресурсом phonearena.com заметке Космина Василе (Cosmin Vasile).

Теперь приложением дополнительно поддерживаются еще 16 языков. Новая версия Gboard дает пользователям возможность создавать собственные GIF с использованием камеры смартфона и сразу же делиться ими с друзьями. В галерею приложения добавлено еще 500 новых стикеров.

Небольшое дополнение, уже знакомое пользователям бета-версии приложения, коснулось также английской клавиатуры ( США ). Оно предполагает автоматическую вставку пробела после знака пунктуации.

В Telegram-чате читатели могут обсудить особенности очередного обновления Gboard и другие приложения для ОС Android.