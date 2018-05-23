Microsoft продемонстрировала аналог Google Duplex

Ранее в этом месяце компания Google показала новую функцию, позволяющую "Ассистенту" совершать телефонные звонки и общаться от имени пользователя. Звучание голоса и манера общения виртуального помощника оказались чересчур реалистичными: в поисковике даже задумались над тем, чтобы предупреждать собеседника в начале разговора, что он общается с ботом, а звонок записывается.

За разработку аналога технологии Google Duplex взялись и в Microsoft . Уже пару лет разработчик Windows тестирует в Китае чат-бота Xiaoice (произносится как "Сяоис"), который пользуется там грандиозной популярностью. В отличие от других чат-программ, поведение Xiaoice неотличимо от 17-летней девочки: она ставит эмодзи и выражает сочувствие, может задать глупый вопрос и помнит, о чем с ней говорили раньше.

Как говорит глава компании Сатья Наделла, в Китае у Xiaoice уже более полумиллиарда "друзей". "У неё есть собственное ТВ-шоу, она пишет стихи и делает много других интересных вещей", — сказал он. Пользователи могут взаимодействовать с чат-ботом через мессенджер WeChat, отправляя сообщения в один из 16 каналов, и местную соцсеть Weibo.

По словам Наделлы, недавно Xiaoice научилась звонить и общаться с людьми голосом. Эта возможность доступна как альтернатива текстовому вводу: пользователь может принять вызов и что-то спросить у программы. Однако набрать номер другого человека и поговорить с ним от имени пользователя, как Google Duplex, она пока не может.

Xiaoice способна даже предсказать, что собирается сказать человек. На демонстрации технологии в Лондоне Наделла показал, как чат-бот прерывает пользователя на полуслове, предупреждает его о непогоде и советует закрыть окно перед сном.