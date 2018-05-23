Названы самые абсурдные достижения к 35 годам

Пользователи Twitter обсудили, что следует успеть каждому человеку к 35-летнему возрасту. По мнению большинства, по достижению среднего возраста люди накапливают множество ненужных вещей и становятся скучными.

Поводом для шуток стал материал издания MarketWatch, опубликованный в начале 2018 года. В нем авторы из крупной инвест-компании сообщали, что по достижению 35 лет каждый человек обязан накопить финансовую «подушку» в размере двух годовых зарплат. Тогда статья осталась незамеченной, но в середине мая редакция решила напомнить о ней в официальном Twitter-аккаунте.

Блогеры отреагировали на публикацию скептически.

«Когда моя мама начала писать статьи», — комментировали они ссылку.

Прочие 35-летние восприняли материал как повод для шуток.

«К 35 годам у вас должна быть огромная коробка с проводами, которые вы не можете выбросить, потому что уверены, что парочка из них вам все еще нужна, но вы не уверены, какие точно», — написала одна из блогеров.

«К 35 годам у вас должен быть ящик с хламом, заполненный флешками, которые вы не стремитесь выбрасывать, потому что не знаете, что на них хранится, но и не готовы вставить их в аппаратуру, потому что… Вы не знаете, что на них», — поддержала ее другая.

«К 35 у вас должна быть полка с книгами, которые вы не можете прочитать, потому что они не электронные, но и не можете их выбросить, потому что собираетесь их прочитать», — поддержал идею бессмысленного скопидомства людей средних лет третий комментатор.

Некоторые вспомнили, что неотъемлемым атрибутом взрослой жизни является пакет с пакетами, другим оказались ближе сложности в организации встреч с друзьями. Многие вспомнили, что у каждого есть наследие юности, которое часто напоминает о себе: непройденные игры, заброшенные блоги и каналы в сети.

Оптимисты напомнили подписчикам, что Меган Маркл вышла замуж за мужчину королевских кровей лишь в 36, и 35 лет — это не конец жизни. Одна из девушек сыронизировала: