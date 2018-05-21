Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам

Как сообщили в банке, первыми кредитными организациями, подключенными к сервису через «Открытие», стали банк «Агророс» , Росдорбанк и Ставропольпромстройбанк

Google Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет совершать покупки с помощью мобильных устройств на платформе Android через платежные терминалы с наличием бесконтактной технологии, а также в мобильных приложениях с поддержкой Google Pay. Одним из преимуществ сервиса является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю мобильного устройства, подчеркивают в «Открытии».

«Все трансакции надежно защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции операционной системы Android «Найти устройство», — говорится в релизе.