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Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам
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Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам 

Банки.ру 2 часа назад
Владельцы карт Visa, эмитированных финучреждениями — партнерами банка «ФК Открытие», смогут воспользоваться платежным инструментом Google Pay, позволяющим оплачивать покупки с помощью мобильных устройств.
Как сообщили в банке, первыми кредитными организациями, подключенными к сервису через «Открытие», стали банк «Агророс», Росдорбанк и Ставропольпромстройбанк.
Google Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет совершать покупки с помощью мобильных устройств на платформе Android через платежные терминалы с наличием бесконтактной технологии, а также в мобильных приложениях с поддержкой Google Pay. Одним из преимуществ сервиса является универсальность решения без привязки к какому-либо производителю мобильного устройства, подчеркивают в «Открытии».
«Все трансакции надежно защищены: вместо личных данных и сведений о карте используется номер виртуального счета. При утере или краже телефона можно дистанционно сменить пароль, заблокировать устройство или удалить с него все личные данные с помощью функции операционной системы Android «Найти устройство», — говорится в релизе.
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