Порно замаскировали под калькулятор

Подростки приноровились использовать фальшивые мобильные приложения для маскировки порноконтента в своих смартфонах. Как сообщает британское издание Express, информация о подобных сервисах распространяется через соцсети.

Чаще всего снимки категории «для взрослых» дети прячут под видом мобильного калькулятора. Распространенное приложение под названием Private Calculator отображается на экране гаджета значком вычислительной программы, а при открытии демонстрирует привычный интерфейс. Однако после введения правильного четырехзначного кода программа отображает скрытые файлы, среди которых несовершеннолетние часто хранят порно.

Спикер полиции английского города Дарем, комментируя распространение приложения, назвал его секретным фотоальбомом, который дети прячут от родителей.

«Мы призываем родителей проявлять бдительность и отговаривать своих детей от использования такого сервиса», — добавил он.

Британская полиция составила список из десяти сервисов, использование которых вводит детей в зону риска. Среди подобных «опасных» приложений были названы Omegle, позволяющее общаться с незнакомцами и сервис для онлайн-флирта Yellow, где также можно обмениваться снимками.

Также полиция обратила внимание на программы, позволяющие анонимно оценивать других пользователей или общаться с ними, такие как Instagram, Hot or Not, Ask.fm и Whisper. По мнению специалистов, в таких приложениях дети не только обмениваются контентом, но и заводят новые знакомства. Такие функции делают площадки подходящими для кибербуллинга или сексуальной эксплуатации педофилами.

Ранее организация Internet Watch Foundation опубликовала доклад, посвященный проблемам сексуального насилия в сети. Исследователи пришли к выводу, что дети с готовностью идут на контакт с незнакомцами в интернете и часто доверяются им.