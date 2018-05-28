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Вести.net: американцы ослабили давление на компанию ZTE
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Вести.net: американцы ослабили давление на компанию ZTE 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Парадокс, но власти США намерены помочь китайскому производителю смартфонов избежать санкций, наложенных на компанию Министерством торговли США.
Не продержались и месяца, напомню, что в апреле Министерство торговли США запретило американским компаниям, в том числе Qualcomm и Google, предоставлять ZTE любые аппаратные компоненты и программное обеспечение. Из—за этих санкций китайский производитель вынужден был остановить выпуск смартфонов и прекратить их продажи, а также приостановить свою основную деятельность, в том числе работу фабрик.
От запрета пострадало большинство продуктов ZTE, от бюджетных смартфонов, до рядового 5G-оборудования, поскольку в них используются американские технологии, закупаемые у Qualcomm, Microsoft, Intel, Dolby и других компаний. Подробности — в программе Вести.net.
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