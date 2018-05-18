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В России частично заблокировали Viber
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В России частично заблокировали Viber 

РИА Новости 1 час назад
Мессенджер Viber заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.
"Некоторые из наших пользователей в России сообщают о проблемах, связанных с подключением к Viber. Похоже, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Viber.
В компании отмечают, что на данном этапе они не понимают причин этого решения, не связанного с Viber напрямую.
"Мы работаем над решением этой проблемы и будем держать вас в курсе", — добавили в Viber.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
После блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявили, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ. Позднее компания сообщила, что работа мессенджера в России полностью восстановлена, а сам Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.
В начале мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил журналистам, что предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет.
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