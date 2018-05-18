В РФ могут изменить технологии блокировки ресурсов

И. о. советника президента России по развитию интернета Герман Клименко считает, что технологии блокировки, которые в настоящее время использует Роскомнадзор, не работают, и их необходимо поменять. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в пятницу на сайте издания.
"На практике, видимо, необходимо менять технологии блокировки. Эта история [с блокировкой Telegram] показала, что текущая структура фиксированного законодательного определения методов и способа блокировки не работает. Ее требуется ослабить. Наверное, необходимо, чтобы в Роскомнадзоре была своя группа программистов или более гибкая история с разработкой, потому что на текущий момент мы имеем очень жесткую процедуру исполнения решения судов, которую Роскомнадзор не может изменить", — считает Клименко.
Клименко пояснил, что на данный момент Роскомнадзор просто исполняет закон.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. Юристы мессенджера 11 мая подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда.