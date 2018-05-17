WhatsApp просуществовал в блокировке час

Роскомнадзор разблокировал все IP-адреса мессенджера WhatsApp спустя час после того, как они попали в реестр запрещенных ресурсов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале RKNSHOWTIME, отслеживающем данные из выгрузки.

Заблокированные адреса находились в реестре в течение 60 минут. Возможно, все эти IP-адреса были заблокированы в результате технической ошибки.

Кроме того, из реестра были удалены несколько IP-адресов крупных иностранных провайдеров, включая Amazon , Facebook, Google Microsoft . Всего за 24 часа ведомство перестало блокировать 1068 адресов.

17 мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp. Судя по данным сайта ведомства, доступ к этим адресам ограничивался по решению Генеральной прокуратуры , по которому ранее в реестр вносили несколько миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

Массовые блокировки адресов хостинг-провайдеров, которые используются для обхода блокировки Telegram в России , начались в апреле 2018 года. Тогда Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Павла Дурова в стране после отказа представителей компании передать ФСБ ключи шифрования к пользовательской переписке.

Чтобы ограничить доступ к Telegram, сотрудники Роскомнадзора заблокировали несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала Google и Amazon. Однако из-за многочисленных жалоб пострадавших в конце апреля Роскомнадзор заявил, что прекратит вносить крупные подсети в реестр.