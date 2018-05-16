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Twitter планирует скрывать сообщения «троллей»
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Twitter планирует скрывать сообщения «троллей» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
Сервис микроблогов Twitter намерен применять новые алгоритмы, чтобы скрывать провокационные сообщения и пресекать «троллинг».
Об этом сообщается в блоге компании.
«Одной из важных проблем, над которыми мы работали, — являются так называемые «тролли». Поведение некоторых троллей можно назвать забавным, хорошим и юмористическим, однако сегодня мы говорим о поведении, которое искажает извращает и принижает публичное общение в Twitter», — указывается в заявлении.
Отмечается, что для борьбы с подобного рода пользователями будут применяться специальные проверки и машинное обучение. Алгоритмы сети будут реагировать на особые «поведенческие сигналы».
В итоге на основе массива данных провокационные сообщения станут скрывать ещё до того, как на них пожалуются другие пользователи соцсети.
«В результате люди, способствующие здоровому разговору, будут более заметны в ветке беседы и поиске», — рассказали в компании.
Уточняется, что для идентификации «тролля» и «троллинга» планируется, в частности, проверять, подтвердил ли пользователь свой адрес электронной почты, связана ли его учётная запись каким-либо образом с теми людьми, которые нарушают правила соцсети и как данные аккаунты взаимодействуют между собой.
Ранее Twitter рекомендовал всем пользователям сменить пароли в связи с обнаружением ошибки в системе безопасности.
RT на русском: последние новости
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