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Держателям карт Mastercard банка «Левобережный» стали доступны Apple Pay и Google Pay
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Держателям карт Mastercard банка «Левобережный» стали доступны Apple Pay и Google Pay 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Клиенты банка «Левобережный», владеющие картами платежной системы Mastercard, получили доступ к сервисам бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.
Бесконтактная оплата по технологии Apple Pay совершается при помощи устройств с операционной системой iOS, по технологии Google Pay — с помощью мобильных устройств с операционной системой Android.
Продуктовый виджет
«Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch. Также Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. Клиенты банка «Левобережный» могут добавить кредитную или дебетовую карту MasterCard банка через приложение Wallet (доступно в App Store)», — отмечается в релизе.
Сервис Google Pay позволяет оплачивать покупки при помощи смартфона с операционной системой Android — достаточно приложить смартфон с разблокированным экраном к терминалу. Основные требования Google Pay к устройствам: версия операционной системы Android не ниже 4.4; в телефоне должен быть чип для бесконтактной оплаты — NFC.
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