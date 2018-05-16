Яндекс. Деньги разрешили снимать наличные в банкоматах без карты

Команда платёжного сервиса Яндекс. Деньги сообщили о запуске новой возможности. Пользователи Яндекс. Денег теперь могут снимать наличные с электронных кошельков в банкоматах Райффайзенбанка . Для этого не обязательно иметь при себе пластиковую карту сервиса.

При этом деньги можно получить с помощью виртуальной карточки по специальному коду. Новая услуга пригодится, когда, например, понадобится срочно снять наличные, а банковской карты не окажется под рукой. Получить наличные можно в любом из 2000 банкоматов Райффайзенбанка в более чем 44 городах шести федеральных округов России

Райффайзенбанк стал первым в России партнёром Яндекс. Денег, в банкоматах которого люди могут снимать наличные с электронных кошельков. Услуга доступна пользователям, прошедшим полную идентификацию в Яндекс. Деньгах. За раз можно снять от 500 до 5 000 рублей, за сутки — до 30 000 рублей, за месяц — до 150 000. Сумма должна быть кратна 500.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно на сайте Яндекс. Денег выбрать «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести платёжный пароль. Сервис покажет восьмизначный номер и одновременно отправит его на электронную почту пользователя. Яндекс. Деньги также создадут одноразовую виртуальную карту и пришлют SMS с PIN-кодом. Дальше пользователю нужно выбрать в банкомате Райффайзенбанка пункт «Получить наличные без карты», ввести номер и PIN-код.