Какой у смартфона Microsoft третий экран?

Не раз и не два в Сети появлялись сообщения о возможном возвращении софтверного гиганта Microsoft на рынок смартфонов, на котором сейчас доминируют операционные системы Android и iOS. Разумеется, если Microsoft вновь начнет предлагать потребителям свои умные телефоны, то им предстоит отличаться от всего того ассортимента, который представлен другими вендорами сейчас. Зачем грядущему смартфону от Microsoft третий экран? В чем его отличие от третьего дисплея Galaxy X?

Начиная с декабря минувшего года в Сети появлялись сообщения о ряде патентов компании Microsoft, связанных с Project Andromeda, указывающих на ведущуюся компанией работу над складываемым телефоном, который сможет превращаться в планшет и вновь становиться более компактным девайсом. Некоторые пользователи полагают, что речь идет о долгожданном Surface Phone, о котором существует немало слухов. Новая патентная заявка Microsoft, рассмотренная Аланом Фридманом (Alan Friedman) на страницах ресурса phonearena.com со ссылкой на сообщение windowslatest.com, показывает, что в новом девайсе компании может оказаться три экрана, включая маленький дисплей.

Эскизы к рассматриваемой патентной заявке показывают, что с каждой стороны девайса находится по большому дисплею. Посередине, где происходит сгиб устройства, располагается узкий экран. Он сможет использоваться для виртуальных элементов управления девайсом, отображения времени, сообщений, уведомлений и информации о звонках. Согласно патентной заявке, информация, которая станет отображаться на третьем экране, будет зависеть от состояния сгиба. Иными словами, она будет зависеть от того, открыт ли девайс полностью и используется в качестве планшета, работает в «режиме палатки», то есть открыт частично, или же сложен.

Уже давно в Сети периодически появляется информация о том, что различные компании работают над складываемыми девайсами. Ожидается, что в феврале 2019 года лидером рынка умных телефонов, компанией Samsung, будет показан ее гибкий телефон Galaxy X. Предполагается, что в нем также найдут себе применение три дисплея. Но будет и заметное отличие от девайса Microsoft — в Galaxy X два 3,5-дюймовых OLED-экрана станут располагаться изнутри мобильного устройства и еще один подобный экран будет снаружи. Он сможет использоваться для управления устройством, когда оно работает в «режиме смартфона».

Следует отметить, что патентная заявка была подана еще 9 ноября 2016 года. Впрочем, обычно проходит не один год, прежде чем новая технология дебютирует в реальном продукте, если такой дебют вообще когда-либо состоится.

Обсудить перспективы возвращения Microsoft на рынок смартфонов читатели могут в Telegram-чате.