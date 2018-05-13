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Google нашла подход к ARKit
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Google нашла подход к ARKit 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: AppleInsider.ru
Компания Google в рамках конференции Google I/O показала демоверсию многопользовательской игры с поддержкой дополненной реальности, объединяющей пользователей iOS и Android. Благодаря лежащей в ее основе облачной платформе Cloud Anchors игра совместима с ARKit и ARCore, открывая пользователям широкие возможности для взаимодействия.
Сама игра, концептуально напоминающая «Морской бой», не так ценна, как облачная технология Cloud Anchors. Именно она обеспечивает синхронизацию данных между устройствами, даже если они работают на базе разных мобильных платформ. Соединяясь с облаком через мобильный интернет, Cloud Anchors создает систему виртуальных якорей. «Цепляясь» за них и iOS— и Android-устройства получают доступ к одной и той же графической информации.
Платформа Cloud Anchors позволяет нескольким устройствами генерировать общую картину мира, которая синхронизирована между ними и позволяет их пользователям взаимодействовать друг с другом, говорит Натан Марц, менеджер Google по продукту. Это в свою очередь нивелирует разрыв между операционными системами, объединяя их на уровне высоких технологий.
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