Ещё
Создана интерактивная карта ада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создана интерактивная карта ада 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: omiliya.org
Итальянская дизайн‐студия создала сайт с интерактивной картой девяти кругов ада — по мотивам поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия».
В виртуальный тур по маршруту, который совершил лирический герой произведения, можно отправиться на сайте студии.
Авторы работы предположили, что современникам будет интересно узнать больше о том месте, «где, возможно, окажется их душа», сообщает телеканал «360».
Произведение было написано в период с 1308 по 1321 годы и рассказывает о путешествии флорентийца по девяти кругам ада, а также по чистилищу и раю.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Хакеры распространили вирусы через расширения Google Chrome Суд оставил без движения жалобу на блокировку Telegram Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову243
Москвичей предупредили об опасности7
Украина нашла замену «надуманным героям» войны154
Украина обманула ООН443
Киндрат перед смертью выложил роковую фотографию
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:47
У умершего солиста «Иванушек» нашли тайную квартиру
Шоу-бизнес
00:10
Уничтоженный Израилем «Панцирь» оказался безоружен
Армия Оружие
01:03
В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню
Происшествия Автоспорт
01:19
«Евровидение» должно умереть»
Шоу-бизнес Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение